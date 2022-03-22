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Monobank запустив нову послугу: що тепер доступно українцям

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22 березня, 15:48
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Послуга стане в нагоді людям старшого віку
Функція допоможе людям старшого віку
Функція допоможе людям старшого віку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, itc.ua

Monobank запустив нову послугу, що подібна "дитячій", яка в свою чергу вже вдало функціонує та дозволяє батькам відстежувати витрати своїх дітей, а також встановлювати на них ліміти.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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Сама послуга "дитячих" карток побудована таким чином, що батьки у себе в додатку бачать виписку за рахунками дитини, можуть налаштувати за цими картками ліміти й обмеження використання (інтернет-ліміт, заборона зняття готівки, поповнень, p2p, ігрові сайти тощо). Подібне втілили і в новій функції для людей, які "не дуже впевнено себе відчувають у цифровому світі".

"Завдяки цій послузі, вони можуть надати доступ, наприклад, своїм дітям чи онукам до власних рахунків. Це повинно убезпечити ваших батьків, дідусів чи бабусь від шахрайських дій, коли злочинці намагаються незаконним чином зняти кошти з карти", — зауважив Олег Гороховський.

Як активувати послугу?

Для того, щоб скористатися послугою, варто спершу оновити додаток, потім:

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  • перейти в додатку до "Налаштувань безпеки";
  • натиснути "Керування доступом до картки".

Тоді банк згенерує QR-код для передавання доступу до вашої картки, і той, кому ви хочете дати цей доступ, повинен відсканувати код додатком Monobank ("Ще"—"Сканер QR-коду"). Забрати доступ до керування карткою можна в будь-який час.

Кредитні канікули від Monobank

У банку продовжили на місяць пільговий період за кредитними картками та скасували обов'язковий платіж.

Monobank не нараховує заборгованість за прострочений платіж і не нараховує штрафів чи підвищених відсотків за непогашені заборгованості.

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У банку також обіцяють, що у цей період всі обов'язкові виплати перед вкладниками будуть здійснені у повному об'ємі.

Крім того, "Сьогодні" писали, чи потрібно оплачувати комунальні платежі під час війни, а також розповідали, чому українці не можуть отримати 6500 грн підтримки.

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