Лжекомунальники і псевдосоцпрацівники: як не стати жертвою шахраїв

Вони називаються то соцпрацівниками, то комунальниками, то правоохоронцями – в Україні нова хвиля шахрайських злочинів. Щоразу аферисти вигадують більш витончені схеми, аби залізти до наших гаманців. Водночас вдаються і до старих перевірених махінацій. Як не втрапити у тенета шахраїв?

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Щоб поспілкуватися із 94-річною Оленою Перепелицею з Сум журналісти кілька хвилин ведуть перемовини на сходовому майданчику. І тільки після пред’явлення журналістського посвідчення літня жінка пускає працівників ЗМІ до квартири.

Такої обачності пані Олену навчив нещодавній випадок – шахрайка видурила у неї майже 40 тисяч гривень. Непрохана гостя розповіла пенсіонерці про грошову реформу. Набрехала, що треба замінити старі купюри новими. Сумчанка і віддала їй усі заощадження.

Найчастіше жертвами шахраїв стають самотні жінки за 60 – розповідають правоохоронці. Вони і довірливіші, і переважно не в змозі чинити гідний опір. Аферисти наразі вдають із себе працівників різних служб.

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Співробітник відділу комунікації управління Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко розповідає, що шахраї часто представляються працівниками електронагляду, газового господарства, соціальними працівниками і під різними приводами видурюють гроші.

Поліцейські радять перевіряти документи, насамперед посвідчення, перш ніж пустити у дім. Серед найпоширеніших – також телефонні махінації. Досі є люди, що вірять в історію про ДТП. Коли телефонують від імені рідних і терміново просять грошей, аби залагодити проблему. Тож спеціалісти дають пораду.

"Ставте якомога більше запитань, дайте можливість собі сприйняти цю інформацію. Навіть прийом – вдихнули, до 10 порахували. Навіть просто відключіть телефон, дайте собі час обдумати цю ситуацію. Якщо ви захочете – то перетелефонуєте. Найчастіше там зворотного зв'язка нема", – каже психіатр Олена Балинська.

А ще радять психологи: за найменших сумнівів – перестрахуйтеся. Зателефонуйте рідним чи наберіть поліцію. Правоохоронці кажуть: упіймати таких шахраїв вкрай важко. Від початку року у їхні тенета потрапили майже сто жителів тільки на Сумщині. Лише половину цих злочинів розкрили.

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, у Запоріжжі затримали медиків-шахраїв, котрі брали півмільйона гривень за безкоштовні операції.

Також писалося, що шахраї запустили нову схему: видають себе за офіціантів і носять по два термінали.

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