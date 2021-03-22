Шахраї продають чужі квартири: як не стати жертвою афери

Чи впевнені ви, що ваша квартира або будинок досі належать саме вам? На квадратні метри полюють шахраї – майстерно підробляють документи, реєструють на інших власників і продають.

Реклама

Як не стати жертвою таких махінацій, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Ірина Камінська.

Відео: Сьогодні

Тетяна Богданенко здавала в оренду квартиру в центрі столиці. Три місяці у ній жив чоловік на ім'я Олексій, вчасно платив і не доставляв клопоту. Але одного разу господарі житла дізналися, що квадратні метри їм більше не належать – сім'ї зателефонувала голова ОСББ.

"Вона запитала, чому ми не повідомили, що квартира продана. Я сказала, що ми не продавали. А вона говорить, мовляв, покупець вже дзвонив, хоче взяти ключі-пульт від воріт. Люди вже збиралися в'їжджати", – розповідає Тетяна.

Читайте також: Переїжджаємо жити на свіже повітря: що буде з цінами на заміську нерухомість і що розкуповують найшвидше

Жінка відразу викликала поліцію, змінила замки на квартирі та чекає на результати слідства. Адвокат потерпілої Олексій Іллюшин досі не розуміє, як нотаріус не побачив підробки документів:

"Фотографія вклеєна трохи неправильно, обрізані края. Підроблений штамп про зняття з реєстраційного обліку".

Реклама

Злочинці для своєї афери вибирають специфічні об'єкти нерухомості, зазначає глава Всеукраїнської організації "Афера стоп" Анатолій Остапенко. Квартири жертв не внесені до Реєстру нерухомого майна.

Тому в Мін'юсті радять продублювати всі документи в електронному реєстрі речових прав. А паперові оригінали рекомендують тримати або в сейфі, або у довіреного нотаріуса. Крім того, такі папери можна давати фотографувати стороннім особам.

"Є сервіс, який називається "SMS маяк". Можна його поставити його собі на телефон, і коли хтось буде реєструвати заяву на право власності, вам буде приходити повідомлення", – радить заступниця міністра юстиції Ольга Онищук.

Крім того, зараз в Мін'юсті розробляють спеціальний додаток, який дозволить реєструвати житло, не виходячи з дому. Для внесення в електронні реєстри знадобляться тільки скан-копії документів і електронний підпис.

Нагадаємо, також в Мережі з'явився новий вид шахрайства, в результаті якого українців позбавляють усіх грошей на банківській картці, а якщо картка кредитна – то і вганяють у борги.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама