Видають себе за офіціантів і носять по два термінали: шахраї запустили нову схему

Гроші крадуть у тих, хто розраховується карткою в кафе

Шахраї освоїли нову схему обману. Влаштовуються працювати офіціантами, носять із собою по два термінали і обкрадають клієнтів, які хочуть розплатитися карткою.

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Як розпізнати аферистів і уберегтися від них, дізнавався кореспондент "Сегодня" Георгій Маринов.

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Як працює схема?

Одна з жертв нової схеми шахраїв – Анастасія Бундєва – розповідає:

"Офіціант виніс термінал, я провела картою, а він пише, що немає зв'язку з банком. Офіціант виніс інший термінал, і все пройшло успішно. Я розрахувалася, і з моєї картки почали списуватися різні суми".

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Фахівці пояснюють: насправді "несправне" пристрій непомітно краде дані з карти. А коли клієнт розраховується вдруге, псевдо-офіціанти підглядають PIN-код.

"Вся інформація передається далі шахраям, вони вже роблять свою справу. Офіціант отримує певний відсоток. Маючи PIN-код та інформацію карти, шахраї створюють окремий пластик. З його допомогою можна знімати гроші в будь-якому банкоматі", – говорить експерт з безпеки Руслан Болгов.

Як захиститися?

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Щоб такого не сталося з вами, потрібно дотримуватися кількох правил:

ніколи не показуйте PIN-код – закривайте клавіатуру другою рукою;

переконайтеся, що на клавіатурі терміналу або банкомату немає накладок – підроблені кнопки легко помітити;

встановіть ліміт на зняття грошей через банкомат;

встановіть нульовий ліміт на оплату картою в інтернеті (його можна змінити при необхідності через онлайн-банкінг).

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явився новий вид шахрайства, в результаті якого українців позбавляють усіх грошей на банківській картці, а якщо картка кредитна – то і вганяють у борги.

Крім того, ми розповідали, як шахраї оформляють кредити без відома жертв.

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