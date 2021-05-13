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Курс долара в Україні завмер, а євро продовжує падіння

13 травня, 17:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти по відношенню до гривні на 14 травня

/ Фото: Getty Images

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 14 травня:

12.0513.05зміна
1 долар США27,63 грн27,63 грн 0,00
1 євро33,50 грн33,37 грн - 0,13
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У порівнянні зі значеннями 13 травня курс долара не змінився після зниження на чотири копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 7 по 13 травня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти на 9 копійок.

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Євро упав. Після падіння на 17 копійок на вдень раніше євровалюта подешевшала ще на 13 копійок.

Раніше експерти пояснили, чого чекати від курсу долара в Україні найближчим часом:

Відео: Сьогодні
  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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