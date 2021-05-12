Гривня на позитиві: курс долара намацав новий діапазон

Валютний ринок тільки сьогодні "прокидається" після затяжних травневих свят, обсяги торгівлі зростають

/ Фото: AFP

Долар 12 травня після падіння за офіційним курсом Нацбанку трохи виріс на міжбанку, до 27,63 грн. Основні гравці валютного ринку тільки сьогодні повноцінно починають роботу, а вчорашнє зміцнення було пов'язано з відкладеним попитом, який сформувався за святкові дні. Але у гривні залишилися сильні чинники для позитиву, тому курс увійде в діапазон 27,6-27,7 грн/дол. з перспективою руху до 27,5 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він виділив такі чинники, які грають на руку гривні:

збереження високих цін на сировинних ринках по ключових позиціях українського експорту;

стабілізація епідеміологічний ситуації і активізація вакцинації в Україні;

активне обговорення перспектив членства України в НАТО.

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У той же час, активність нерезидентів стримують:

високий інфляційний тиск;

напруженість на кордонах з РФ.

Також про те, чому подешевшала американська валюта, дізнавайтеся з нашого сюжету:

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