Русский
$ 27,67
33,67
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Гривня на позитиві: курс долара намацав новий діапазон

12 травня, 13:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок тільки сьогодні "прокидається" після затяжних травневих свят, обсяги торгівлі зростають

/ Фото: AFP

Долар 12 травня після падіння за офіційним курсом Нацбанку трохи виріс на міжбанку, до 27,63 грн. Основні гравці валютного ринку тільки сьогодні повноцінно починають роботу, а вчорашнє зміцнення було пов'язано з відкладеним попитом, який сформувався за святкові дні. Але у гривні залишилися сильні чинники для позитиву, тому курс увійде в діапазон 27,6-27,7 грн/дол. з перспективою руху до 27,5 грн/дол.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він виділив такі чинники, які грають на руку гривні:

  • збереження високих цін на сировинних ринках по ключових позиціях українського експорту;
  • стабілізація епідеміологічний ситуації і активізація вакцинації в Україні;
  • активне обговорення перспектив членства України в НАТО.

Читайте також: Де вигідніше обміняти долар: курс у ПриватБанку, Monobank та інших

В тренді
Ринок пального: як декларування цін вплине на вартість ресурсу

У той же час, активність нерезидентів стримують:

  • високий інфляційний тиск;
  • напруженість на кордонах з РФ.

Також про те, чому подешевшала американська валюта, дізнавайтеся з нашого сюжету:

Відео: Сьогодні
Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курс
Долар і євро подорожчали після свят: офіційний курсФінанси
Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих
Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневихФінанси
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших
Де вигідніше обміняти долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та іншихФінанси
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУ
Свята закінчилися – долар подорожчав: курс валют від НБУФінанси
Долар та євро просіли в ціні після довгих вихідних: офіційний курс
Долар та євро просіли в ціні після довгих вихідних: офіційний курсФінанси
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Закони для МВФ і подорожчання горілки – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти