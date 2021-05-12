Гривня на позитиві: курс долара намацав новий діапазон

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Долар 12 травня після падіння за офіційним курсом Нацбанку трохи виріс на міжбанку, до 27,63 грн. Основні гравці валютного ринку тільки сьогодні повноцінно починають роботу, а вчорашнє зміцнення було пов'язано з відкладеним попитом, який сформувався за святкові дні. Але у гривні залишилися сильні чинники для позитиву, тому курс увійде в діапазон 27,6-27,7 грн/дол. з перспективою руху до 27,5 грн/дол.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він виділив такі чинники, які грають на руку гривні:
- збереження високих цін на сировинних ринках по ключових позиціях українського експорту;
- стабілізація епідеміологічний ситуації і активізація вакцинації в Україні;
- активне обговорення перспектив членства України в НАТО.
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У той же час, активність нерезидентів стримують:
- високий інфляційний тиск;
- напруженість на кордонах з РФ.
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