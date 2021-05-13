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Курс доллара в Украине замер, а евро продолжает падение

13 мая, 17:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты по отношению к гривне на 14 мая

/ Фото: Getty Images

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 14 мая:

12.0513.05Изменение
1 доллар США27,63 грн27,63 грн0,00
1 евро33,50 грн33,37 грн- 0,13
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По сравнению со значениями 13 мая курс доллара не изменился после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 7 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 9 копеек.

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Евро упал. После падения на 17 копеек днем ранее евровалюта подешевела еще на 13 копеек.

Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:

Видео: Сегодня
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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