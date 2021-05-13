Курс доллара в Украине замер, а евро продолжает падение

/ Фото: Getty Images
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 14 мая:
|12.05
|13.05
|Изменение
|1 доллар США
|27,63 грн
|27,63 грн
|0,00
|1 евро
|33,50 грн
|33,37 грн
|- 0,13
По сравнению со значениями 13 мая курс доллара не изменился после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 7 по 13 мая – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 9 копеек.
Евро упал. После падения на 17 копеек днем ранее евровалюта подешевела еще на 13 копеек.
Ранее эксперты объяснили, чего ждать от курса доллара в Украине в ближайшее время:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине