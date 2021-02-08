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Курс долара в Україні йде у новий діапазон: що діється на міжбанку

8 лютого, 11:19

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Продавці активно позбуваються іноземної валюти

Долар 8 лютого після падіння офіційного курсу знизився на міжбанку до рівня 27,68 гривні. Активність на ринку поки низька. Ймовірно, найближчим часом гривня може ще трохи зміцнитися, і курс на міжбанку увійде в діапазон 27,5-27,7 грн / дол. А готівковий долар в банках може торгуватися поблизу 27,4 / 27,6 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин та старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вони виділили такі тенденції на міжбанку:

В тренді
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  • З минулого понеділка курс долара знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,3%.
  • Така динаміка спостерігається на тлі поліпшення світової кон'юнктури, всупереч повідомленням про те, що міжнародні резерви України в січні скоротилися на 1,1%, до 28,8 млрд доларів.
  • Зміцнення гривні провокує продавців валюти бути більш активними через побоювання, що курс може стати ще нижчим. До продажу підключилися аграрії та нерезиденти, ще більше посилюючи зміцнення. У свою чергу, покупці валюти пасивні.
  • Ринок готується до розміщення облігацій 9 лютого і стежить за діями НБУ, який в останній тиждень був єдиним вагомим покупцем інвалюти на ринку.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також з'ясував, чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар. Експерти, зокрема, нагадали про вплив співпраці з МВФ на валютний ринок. До речі, місія Міжнародного валютного фонду продовжила роботу в Україні:

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гривня тенденції міжбанк курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин Вадим Iосуб прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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