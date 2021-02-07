Гривня міцнішає: чи чекати повернення до курсу 27 гривень за долар

Гривня міцнішає – минулого тижня було подолано рубіж у 28 гривень за долар. Причому спадний тренд посилився до вихідних. Нацбанк не перешкоджав зміцненню національної валюти – надлишок доларів не викуповував.

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Чи дешевшатиме долар у лютому і далі, і якщо так, то на скільки, з'ясував сайт "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

У перший тиждень лютого курс готівкового долара продовжив тренд на зниження, що почався ще 20 січня. За сім днів долар знецінився на 23 копійки, подолавши психологічну межу в 28 грн. Тепер у готівковому продажі один долар пропонують по 27,97 грн. Курс купівлі опустився до 27,76 грн / долар, або на 26 копійок.

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Середній спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився з 18 до 21 копійки. Це вказує на те, що банкіри очікують подальшого ослаблення американської валюти, тому хочуть її купити якомога дешевше.

Нацбанк також весь тиждень зміцнював гривню: з понеділка по четвер – на 19 копійок, до 28 грн/долар, у п'ятницю – відразу на 11 копійок, до 27,89 грн / долар. Так дешево долар востаннє коштував 21 грудня 2020 року. На понеділок, 8 лютого, регулятор ще більше зміцнив гривню, встановивши курс 27,77 грн / долар.

Головні причини змін

Експерти кажуть, що ослаблення долара викликане перевищенням його пропозиції над попитом як на міжбанківському, так і на готівковому ринку і небажанням регулятора викуповувати надлишок валюти в резерви.

"Повторюється ситуація, що мала місце в минулому році: Мінфін, проводячи аукціони з продажу ОВДП, завалює міжбанківський ринок валютою, а Нацбанк не поспішає її викуповувати, тому долар повільно, але впевнено дешевшає, – аналізує Олег Пендзин. – На цьому тижні нерезиденти продали долари і купили українських цінних паперів більш ніж на 5 млрд грн, минулого – на 7,5 млрд грн. З огляду на складності нинішніх взаємин України з МВФ, залучення дешевих євробондів стало проблемним. А грошей у скарбниці не вистачає. Тому гривневі облігації під високі 11,5-12% річних викликають інтерес насамперед у зарубіжних фінансових спекулянтів".

Олександр Охріменко додав, що одночасно з Мінфіном вийшли з продажем валюти експортери, ще більше знизивши курс. Імпортери при цьому були малоактивні, регулятор теж.

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Нарешті, Андрій Шевчишин стверджує, що ринок перебуває ще і в очікуванні продажу валюти аграріями, які в другій половині лютого готуються до посівної. Аграрії за сильного ослаблення долара можуть розпочати заводити валюту раніше, щоб продати за більш високим курсом. Тому доларів на ринку може стати ще більше.

Чого очікувати наступного тижня

Думки аналітиків стосовно того, який піде тренд, розійшлися.

Олександр Охріменко чекає подальшої ревальвації гривні, але не нижче за 27,8 грн / долар. За його словами, сигналом для ринку, що курс нижчим уже не буде, стане купівля Нацбанком валюти. Але наступного тижня такі дії регулятора експерт вважає малоймовірними. Тобто до середини лютого долар ще подешевшає, прогнозує Олександр Охріменко.

З ним згоден і Андрій Шевчишин: "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить зберігати досить сильні позиції і, якщо збережеться перевага продавців, може зміцниться до 27,75 грн за долар. Стежмо за НБУ, який нині є головним покупцем, здатним стримати зміцнення гривні".

А ось Олег Пендзин бачить наступного тижня невелику девальвацію гривні.

"Великий і вигідний продаж ОВДП навряд чи буде, тому курс гривні до середини лютого поступово опуститься до 28 грн / долар і більше. Але не набагато", – прогнозує Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Експерти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої потреби. А купувати їх – тільки з метою довгострокових інвестицій: рік і більше.

"У найближчі три місяці короткострокові депозити в гривні принесуть прибуток, а купівля валюти – збитки", – підсумував Олександр Охріменко.

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