Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки

На п'ятницю, 5 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

Реклама

1 долар США – 27,89 грн;

1 євро – 33,45 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав ще на 11 копійок після падіння курсу на шість копійок попереднього банківського дня. Офіційний курс долара пробив вниз психологічну позначку в 28 гривень вперше з 14 січня.

Загалом долар подешевшав до мінімуму з 21 грудня 2021 року. За тиждень – з 29 січня по 5 лютого – гривня зміцнілапроти американської валюти вже на 30 копійок.

Курс євро теж продовжив рух вниз. Євровалюта подешевшала на 19 копійок після зниження курсу на 15 копійок днем раніше. Євро опустився ще нижче позначки в 34 гривні. Так дешево євро не коштував з кінця листопада 2020 року.

Реклама

Вартість 10 російських рублів 5 лютого практично не змінилася

Реклама

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

Читайте також: Долар в Україні може впасти до 27,5 гривні – прогноз

У четвер, 4 лютого, долар на міжбанку подешевшав на 10 копійок в купівлі та продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,85/27,86 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на 25 копійок в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,36/33,37 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки виробляли, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс не є прогнозом, тому слід сприймати його виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Реклама

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама