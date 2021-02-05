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Чи чекати долара по 30 гривень? Два сценарії до 2024 року

5 лютого, 10:41

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На вартість долара в Україні впливатиме загальна економічна ситуація

Курс долара в Україні в найближчі три роки навряд чи перевищить позначку в 30 гривень. При оптимістичному сценарії долар коштуватиме не більше 28,8 гривні до 2024 року.

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Про це йдеться в прогнозах Мінекономрозвитку, повідомляє "Економічна правда".

У відомстві розробили два сценарії:

Оптимістичний:

  • до кінця 2021 року курс становитиме 28 грн/дол .;
  • 2022 року – 28,4 грн/дол.;
  • 2023 року – 28,6 грн/дол.;
  • 2024 року – 28,8 грн/дол.

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Песимістичний:

В тренді
Курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки
  • до кінця 2021 року курс становитимде 28,3 грн/дол.;
  • 2022 року – 29,1 грн/дол.;
  • 2023 року – 29,6 грн/дол.;
  • 2024 року – 29,7 грн/дол.

Тобто максимально можлива девальвація не перевищить 7%.

"Значення курсу гривні до долара багато в чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів", – вважають у міністерстві.

Нагадаємо, 5 лютого курс долара в Україні просів нижче психологічної позначки в 28 гривень вперше з середини січня.

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року.

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При цьому Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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