Курс долара в Україні припинив рух, євро дорожчає

На понеділок, 22 лютого, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

19.02 22.02 зміна 1 долар США 27,85 грн 27,85 грн 0,00 1 євро 33,65 грн 33,78 грн + 0,13

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У порівнянні зі значеннями 19 лютого долар не змінився в ціні після зниження курсу на шість копійок у попередній банківський день. При цьому експерти очікують, що на наступному тижні курс долара в Україні буде падати.

За тиждень з 15 по 22 лютого гривня ослабла проти американської валюти на копійку.

В тренді Курс долара в Україні повернувся до падіння, а євро практично завмер

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Євро при цьому знову подорожчав. Офіційний курс виріс відразу на 13 копійок після підвищення на копійку днем раніше.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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