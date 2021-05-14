Курс долара скоро зміниться: що відбувається на міжбанку

Валютний ринок ще не вийшов зі "сплячки", але скоро це зміниться / Фото: Сьогодні

Курс долара 14 травня після того, як завмер за офіційним курсом Нацбанку, вранці залишився незмінним і на міжбанку – 27,61 грн/дол. Основні гравці валютного ринку поки не вийшли на торги. Однак найближчим часом на долар до гривні може зміцнитися до рівня 27,95 грн. Євро може скоректуватися до позначки 33,55 грн.

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Такий прогноз сайту "Сегодня" озвучив аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"На першому в цьому місяці аукціоні з розміщення ОВДП Мінфін України залучив до держбюджету 1,47 млрд грн. Ринку були запропоновані облігації в гривнях з термінами обігу в 6, 12, 18, 24, 36 і 60 місяців. Нерезиденти проігнорували дане розміщення. Вважаю, що причиною цього стала відсутність бондів в іноземних валютах. Ймовірно, нерезиденти планують нарощувати свої вкладення в ці папери на вторинному ринку. в іншому випадку вони вийдуть на міжбанк з покупками іноземних валют, що спровокує девальвацію гривні", – зазначив експерт.

За даними порталу Minfin, дилери орієнтують клієнтів на досить широкий коридор по долару на сьогодні в межах 27,50-27,75 грн.

Курс долара на міжбанку 14 травня

А про те, чому на початку подешевшала американська валюта, дізнавайтеся з нашого сюжету: