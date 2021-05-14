Курс доллара скоро изменится: что происходит на межбанке

Валютный рынок еще не вышел из "спячки", но скоро это изменится / Фото: Сегодня

Курс доллара 14 мая после того, как замер по официальному курсу Нацбанка, утром остался неизменным и на межбанке – 27,61 грн/долл. Основные игроки валютного рынка пока не вышли на торги. Однако в ближайшее время на доллар к гривне может укрепиться до уровня 27,95 грн. Евро может скорректироваться к отметке 33,55 грн.

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Такой прогноз сайту "Сегодня" озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"На первом в этом месяце аукционе по размещению ОВГЗ Минфин Украины привлек в госбюджет 1,47 млрд грн. Рынку были предложены облигации в гривнах со сроками обращения в 6, 12, 18, 24, 36 и 60 месяцев. Нерезиденты проигнорировали данное размещение. Полагаю, что причиной этому послужило отсутствие бондов в иностранных валютах. Вероятно, нерезиденты планируют наращивать свои вложения в эти бумаги на вторичном рынке. В противном случае они выйдут на межбанк с покупками иностранных валют, что спровоцирует девальвацию гривни", – отметил эксперт.

По данным портала Minfin, дилеры ориентируют клиентов на довольно широкий коридор по доллару на сегодня в пределах 27,50-27,75 грн.

Курс доллара на межбанке 14 мая

А о том, почему в начале подешевела американская валюта, узнавайте из нашего сюжета: