Курс долара летить у прірву: що відбувається з валютою на чорному ринку

Розповідаємо, почім торгують доларом спекулянти

Курс долара 7 червня продовжує знижуватись / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України вже який день знижується. У декого він взагалі зрівнявся з курсом легальних обмінників.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на ранок вівторка, 7 червня, середній курс продажу становив 35,06 грн/дол, а середній курс купівлі – 34,8 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,35 грн/дол, а найвищий – 35,3 грн/дол.

Курс стабілізується, але не укріпиться

Раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак розповів, що через те, що НБУ дозволив продавати валюту за будь-яким курсом, найближчими тижнями користуватиметься попитом розвиток комунікації серед приватних "мінял", як це було завжди поблизу ринків у багатьох містах.

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Курс національної валюти стабілізується, але не обіцяє зміцнення.

Орищак наголошує, що ризик дефолту країни та падіння банківського сектора в наші дні максимально близький.

"Це стримуватиме попит населення на депозити в національній валюті, попри існування закону про 100% гарантування повернення коштів за вкладами", – каже аналітик.

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Раніше ми розповідали, чим налякала інвесторів ситуація у США, а також писали, наскільки неминуче падіння національної валюти.