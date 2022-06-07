Курс доллара летит в пропасть: что происходит с валютой на чёрном рынке

Рассказываем, почем торгуют долларом спекулянты

Курс доллара 7 июня продолжает своё снижение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины уже который день снижается. У кого-то он вообще сравнялся с курсом легальных обменников.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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По состоянию на утро вторника, 7 июня, средний курс продаж составлял 35,06 грн/долл, а средний курс покупки – 34,8 грн/долл.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,35 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл.

Курс стабилизируется, но не укрепится

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орыщак рассказал, что из-за того, что НБУ разрешил продавать валюту по любому курсу, в ближайшие недели будет пользоваться спросом развитие коммуникации среди частных "менял", как это было всегда вблизи рынков во многих городах.

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Курс национальной валюты стабилизируется, но не сулит укрепления.

Орищак отмечает, что риск дефолта страны и падение банковского сектора в наши дни максимально близко.

"Это будет сдерживать спрос населения на депозиты в национальной валюте, несмотря на существование закона о 100% гарантировании возврата средств по вкладам", – говорит аналитик.

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Ранее мы рассказывали, чем напугала инвесторов ситуация в США, а также писали, насколько неизбежно падение национальной валюты.