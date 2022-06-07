Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Курс доллара летит в пропасть: что происходит с валютой на чёрном рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 июня, 10:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, почем торгуют долларом спекулянты
Курс доллара 7 июня продолжает своё снижение
Курс доллара 7 июня продолжает своё снижение / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины уже который день снижается. У кого-то он вообще сравнялся с курсом легальных обменников.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

Реклама

По состоянию на утро вторника, 7 июня, средний курс продаж составлял 35,06 грн/долл, а средний курс покупки – 34,8 грн/долл.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти, – 35,35 грн/долл, а самый высокий – 35,3 грн/долл.

Курс стабилизируется, но не укрепится

Ранее в комментарии "Сегодня" аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орыщак рассказал, что из-за того, что НБУ разрешил продавать валюту по любому курсу, в ближайшие недели будет пользоваться спросом развитие коммуникации среди частных "менял", как это было всегда вблизи рынков во многих городах.

Реклама

Курс национальной валюты стабилизируется, но не сулит укрепления.

Орищак отмечает, что риск дефолта страны и падение банковского сектора в наши дни максимально близко.

"Это будет сдерживать спрос населения на депозиты в национальной валюте, несмотря на существование закона о 100% гарантировании возврата средств по вкладам", – говорит аналитик.

Реклама

Ранее мы рассказывали, чем напугала инвесторов ситуация в США, а также писали, насколько неизбежно падение национальной валюты.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29571.31

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1761.4

Litecoin (LTC)

61.47

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять