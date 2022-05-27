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Падіння гривні неминуче: як зросте долар найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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27 травня, 17:47
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Експерт розповів, до чого готується українцям наступного тижня
Курс долара в Україні неминуче зростатиме
Курс долара в Україні неминуче зростатиме / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в Україні в період з 30 травня по 5 червня коливатиметься в рамках 36-38 гривень.

Про це"Сьогодні" в ексклюзивному коментарі розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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За його словами, така велика різниця у прогнозі (2 грн), зумовлена високим рівнем спекулятивності ринку зараз.

"Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні до долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Але в той же час ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, скорочення пенсійних і соціальних виплат, затримки кредитування з боку інших країн, а також пам'ятаємо, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – розповідає експерт.

За словами Орищака, це обіцяє неминуче падіння гривні рано чи пізно. Тому при зниженні курсу продажу долара українці, у яких залишилися накопичення у гривні, намагатимуться диверсифікувати ризики втрати грошей від інфляції та девальвації, і купуватимуть американську валюту.

Новий період

Зараз настає вкрай непростий період для країни та населення, тому що з'являється дедалі більше сигналів падіння економіки.

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"Вже зараз є обов'язковою, у деяких місцях, оплата товарів банківськими картками. Це роблять для того, щоб гроші із системи не витікали. Щойно країна матиме складнощі з виплатами за зовнішніми борговими зобов'язаннями, з'явиться ризик дефолту, що спробують відтягнути за часом, але не скасують зовсім", – каже аналітик.

Невтішною є і ситуація з бензином, з початку року він подорожчав на 75,7%. Лише за травень вартість літра бензину зросла на 46%. Це все позначиться на цінах на продукти харчування та на купівельну спроможність людей загалом.

Тому без припинення війни та переходу на етап відновлення України гривня поступово падатиме вже із червня, констатував експерт.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з доларом на чорному ринку та розповідали, який курс американської валюти виставили найпопулярніші українські банки.

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