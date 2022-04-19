Карта, готівка чи криптовалюта? Як українцям безпечно перевезти гроші за кордон

Розповідаємо про законні способи перевезення валютних цінностей з України за кордон

Існує кілька способів безпечно перевезти гроші за кордон / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У час, коли мільйони біженців залишають домівки і їдуть з України, важливо з-поміж усього подумати про власні заощадження: гроші та валютні цінності. Чимало українців цікавиться питанням, як зробити це законним шляхом.

"Сьогодні" розповість вам про способи перевезення валютних цінностей.

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При вивезенні коштів та валютних цінностей через пункти пропуску на кордоні можуть виникнути такі проблемні питання:

наявність документу, що підтверджує законне походження коштів;

наявність підтвердження належного декларування та оподаткування коштів;

дотримання процедури митного декларування на кордоні, якшо сума коштів перевищує 10 тис євро в еквіваленті.

Які існують способи перевезення коштів за кордон?

Внести свої гроші на розрахунковий рахунок та зняти їх вже за кордоном. Навіть якщо у вас рахунок у гривнях, ви матимете можливості зняти у валюті тієї країни, до якої приїхали, за поточним курсом, заплативши певний відсоток комісії. Серед недоліків такого способу — комісія фактично за кожну операцію (за зняття грошей, за конвертацію, питання фінмоніторингу при внесенні коштів на рахунок тощо). Тобто якусь частину ваших коштів ви все-таки втратите. Вивезти готівку та валютні цінності через державний кордон у сумі, як інформує Державна митна служба України, до 10 тис. євро. Це безпечний варіант, який не потребує вжиття додаткових заходів та/або обов’язкового підтвердження походження коштів. Однак, з коштовностями потрібно бути обережними, вони можуть бути визнані культурними чи історичними цінностями незалежно від їх матеріальної оцінки. Вивезти готівку та валютні цінності у сумі понад 10 тис. євро. Однак тоді при проходженні митного контролю необхідно буде задекларувати відповідну суму коштів, коректно заповнивши митну декларацію. Придбати криптовалюту, обмінявши після перетину кордону її на євро, долари чи іншу валюту. Серед недоліків — волатильність курсу криптовалют, через яку ви можете втратити частину своїх заощаджень. А також, в залежності від способу придбання, можуть постати питання проходження фінмоніторингу та підтвердження походження коштів, за які придбано криптовалюти.

Скільки грошей потрібно українцям за кордоном?

Раніше ми разом з економістом Олексієм Кущем розповідали, що для комфортного життя в іншій країні на перший час вам потрібно мати щонайменше три середні зарплати (це орієнтовно 45 тис. грн). Однак, не всі мають в запасі такі гроші, особливо під час війни.

Та після майже двох місяців війни на території України, європейські країни реалізували програми допомоги українцям. Якщо запас коштів у вас мінімальний або його просто немає, ви можете скористатся цими пільгами.

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Скільки потрібно грошей для комфортного життя, наприклад, в Польщі? Ось деякі категорії витрат, за якими ви можете підрахувати необхідну вам суму:

оренда готелю чи квартири на місяць на 2-3 осіб — 4-6 тис. злотих в середньому (28-42 тис. грн) за даними Booking;

за даними Booking; харчування на місяць вам обійдеться не більше 300 зл. (2100 грн);

транспорт для українців, які вʼїхали після 24 лютого безкоштовний;

стартовий пакет на телефон — 5 зл. (35 грн), його поповнення щомісяця обійдеться трохи більше, ніж 200 грн.

Нагадаємо, що українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Раніше ми також писали, що чекає українських переселенців в Польщі.