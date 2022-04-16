Скільки грошей потрібно для виїзду за кордон — поради українським біженцям

Розповідаємо, скільки варто мати грошей на перший час за кордоном, та де їх краще зберігати

Найкраще зберігати гроші на банківській картці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни на території України станом на 15 квітня 2022 року в Польщу виїхало 2,7 млн українців, в Румунію більше понад 732 тис, в Угорщину — більше 454 тис. тощо. Чимало тих, хто ще не виїхав, але збирається це зробити в найближчій перспективі, цікавиться питанням: скільки коштів потрібно для життя на перший час за кордоном.

"Сьогодні" розповість вам, яку суму варто брати із собою та де зберігати гроші. Розглянемо це на прикладі Польщі.

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Відразу зазначимо, що перевозити валюту надійніше все-таки на банківських картах, оскільки кількість біженців достатньо велика, всім потрібно обміняти національну валюту на валюту тієї країни, до якої приїхали (в нашому випадку Польщі). Відповідно обмінники переповнені гривнею, а реалізувати таку кількість в буквальному сенсі немає куди.

Тож, як радять фінансові експерти та НБУ, гроші варто зберігати на банківській карті або обміняти валюту безпосередньо в банках чи обмінниках на території України (тим паче НБУ дозволив українцям купувати валюту).

Скільки брати із собою грошей?

Раніше ми разом з економістом Олексієм Кущем розповідали, що для комфортного життя в іншій країні на перший час вам потрібно мати щонайменше три середні зарплати (це орієнтовно 45 тис. грн). Однак, не всі мають в запасі таких грошей, особливо під час війни. Та після майже двох місяців війни на території України, європейські країни реалізували програми допомоги українцям.

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Тож, якщо запас коштів у вас мінімальний або його просто немає, ви можете скористатся цими пільгами. Якщо говорити в розрізі допомоги від Польщі, то одна з останніх ініціатив стосується фінансування від ООН в розмірі 700 зл (4900 грн). Мати PESEL чи банківський рахунок для цього необовʼязково, отримати гроші можуть всі українці, які приїхали в сусідню державу після 24 лютого.

Також після прибуття в Польщу українці можуть скористатися допомогою, яку пропонує польський уряд (харчування, житло та іншу необхідну інформацію). Варто звернутися в один з цих пунктів за адресами:

Польща і загалом її мешканці дійсно підтримують українців, варто лише звернутися по допомогу. Тож, можемо з впевненістю сказати, що навіть з сумою в 0 гривень у Польщі ви не пропадете.

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Якщо ж згаданий вище необхідний мінімум ви маєте і не бажаєте скидатися, а пересидіти війну у відносному комфорті для себе та своєї сімʼї, то підрахувати суму, що варто мати при собі, ви може за такими чинниками:

оренда готелю чи квартири на місяць на 2-3 осіб — 4-6 тис. злотих в середньому (28-42 тис. грн) за даними Booking;

за даними Booking; харчування на місяць вам обійдеться не більше 300 зл. (2100 грн);

транспорт для українців, які вʼїхали після 24 лютого безкоштовний;

стартовий пакет на телефон — 5 зл. (35 грн), його поповнення щомісяця обійдеться трохи більше, ніж 200 грн.

Українським біженцям платять по 500 злотих

Українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Програма допомоги передбачає державну підтримку сімей з дітьми. Українські родини, які мають неповнолітніх дітей на утриманні, можуть подати заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше 3,5 тис. грн).

Зазначається, що виплата допомоги не залежить від доходу родини, а подати заявку українською мовою можна на Платформі електронних послуг PUE ZUS.

Для подання заяви необхідно:

номер PESEL;

банківський рахунок;

польський номер телефону.

Раніше ми розповідали, що чекає українських переселенців в Польщі, а також писали, що в Польщі виник дефіцит квартир, призначених для оренди.