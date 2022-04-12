Можно ли переводить валюту за границу – ограничения Нацбанка

Украинцам разрешено переводить за границу иностранную валюту, однако с некоторыми ограничениями.
Об этом рассказали в Национальном банке Украины.
За границу с собственных карт на карты физических лиц можно переводить до 100 тыс. грн ( в эквиваленте) каждый месяц, это приблизительно 3,4 тыс. долларов.
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Без ограничений можно делать некоторые валютные переводы, а именно:
- оплату обучения;
- расходы, связанные со смертью граждан;
- лечения в медицинских учреждениях;
- транспортировка больных за границу.
Исключения из правил
Для содействия волонтерской деятельности, физлицам можно переводить больше валюты за границу, а именно 400 тыс. грн в эквиваленте (примерно 13,5 тыс. долларов), для покупки некоторых видов товаров.
В перечень входят:
- бронежилеты;
- каски;
- шлемы;
- военная и тактическая форма, обувь, защитная одежда;
- оптические приборы для слежения;
- беспилотные летательные аппараты;
- спальные мешки, карематы и др.
Когда ждать ослаблений
Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что разница между официальным курсом в Украине и стоимостью валюты на черном рынке уже не такая большая, какой была в начале войны.
Это означает, что ситуация стабилизируется и вскоре Нацбанк может начать снимать или ослаблять валютные ограничения.
Однако это будет делаться постепенно, чтобы не навредить банковской системе. В НБУ также рассказали, что курс доллара будет "разморожен" не ранее конца войны.
"Сегодня" ранее писали, как украинцы пытаются обходить валютные ограничения и рассказывали, что будет с курсом гривни после войны.