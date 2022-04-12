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Можно ли переводить валюту за границу – ограничения Нацбанка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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12 апреля, 14:58
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В Национальном банке рассказали о новых ограничениях с валютными операциями
Сколько валюты можно переводить за границу из Украины
Сколько валюты можно переводить за границу из Украины / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинцам разрешено переводить за границу иностранную валюту, однако с некоторыми ограничениями.

Об этом рассказали в Национальном банке Украины.

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За границу с собственных карт на карты физических лиц можно переводить до 100 тыс. грн ( в эквиваленте) каждый месяц, это приблизительно 3,4 тыс. долларов.

Без ограничений можно делать некоторые валютные переводы, а именно:

  • оплату обучения;
  • расходы, связанные со смертью граждан;
  • лечения в медицинских учреждениях;
  • транспортировка больных за границу.

Исключения из правил

Для содействия волонтерской деятельности, физлицам можно переводить больше валюты за границу, а именно 400 тыс. грн в эквиваленте (примерно 13,5 тыс. долларов), для покупки некоторых видов товаров.

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В перечень входят:

  • бронежилеты;
  • каски;
  • шлемы;
  • военная и тактическая форма, обувь, защитная одежда;
  • оптические приборы для слежения;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • спальные мешки, карематы и др.

Когда ждать ослаблений

Глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал, что разница между официальным курсом в Украине и стоимостью валюты на черном рынке уже не такая большая, какой была в начале войны.

Это означает, что ситуация стабилизируется и вскоре Нацбанк может начать снимать или ослаблять валютные ограничения.

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Однако это будет делаться постепенно, чтобы не навредить банковской системе. В НБУ также рассказали, что курс доллара будет "разморожен" не ранее конца войны.

"Сегодня" ранее писали, как украинцы пытаются обходить валютные ограничения и рассказывали, что будет с курсом гривни после войны.

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