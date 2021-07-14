Як поміняти зношені банкноти на нові. Поради від НБУ

У Нацбанку відзначили, що пошкоджені банкноти і монети можна обміняти в будь-якому відділенні банку

Банки зобов'язані приймати зношені банкноти / Фото: НБУ

Якщо у Вас є зношені або пошкоджені банкноти і монети, Вам необхідно звернутися в будь-який банк України або регіональний підрозділ грошового обігу Національного банку України.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, касир банку маэ без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти :

які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;

зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;

розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.

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"Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети", – додали в НБУ.

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Раніше повідомлялося, що банки масово відмовляються міняти монети і старі банкноти.