Як поміняти зношені банкноти на нові. Поради від НБУ

Банки зобов'язані приймати зношені банкноти / Фото: НБУ
Якщо у Вас є зношені або пошкоджені банкноти і монети, Вам необхідно звернутися в будь-який банк України або регіональний підрозділ грошового обігу Національного банку України.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Як зазначається, касир банку маэ без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти :
- які мають ознаки значного зносу або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви і надрізи, отвори, відірвані краї або кути;
- зберегли цілу частину площею не менше 55% своєї початкової площі;
- розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглися обидва однакові номери і серія, і загальна площа цих частин не менше ніж 55% початкової площі банкноти.
Читайте також: Українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі
"Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети", – додали в НБУ.
Раніше повідомлялося, що банки масово відмовляються міняти монети і старі банкноти.