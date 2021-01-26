Русский
$ 28,17
34,23
  1. Економічні новини
  2. Фінанси

Українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі

26 січня, 17:04

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На міжнародному конкурсі будуть оцінювати за спеціальними критеріями

Українські 200 гривень борються за звання "банкнота року". Оновлена купюра 200 гривень, що почала ходити в 2020 році, увійшла до переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу.

Реклама

Про це повідомили в Національному банку України, передають новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Серед критеріїв, за якими обиратимуть переможця – художні особливості, дизайн, колір і захисні елементи.

В тренді
Шість українських вокзалів передадуть у приватні руки

Крім української гривні, в престижному конкурсі беруть участь ще 15 банкнот – зокрема, грошові знаки з Шотландії, Таїланду, Мексики і Багам. Всі вони були випущені в 2020 році.

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив 200 гривень зі срібла. Колекційна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж – всього 300 штук.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

конкурс 200 гривень банкноти купюри

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Валюта дорожчає: в Україні помітно зріс курс долара і євро
Валюта дорожчає: в Україні помітно зріс курс долара і євроФінанси
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
Рішення НБУ вплинули на курс долара: що відбувається на міжбанку
Рішення НБУ вплинули на курс долара: що відбувається на міжбанкуФінанси
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днями
Локдаун скінчився – долар впав: що буде з курсом найближчими днямиФінанси
Як збивати копійку навіть з маленькою зарплатою: 5 фінансових секретів
Як збивати копійку навіть з маленькою зарплатою: 5 фінансових секретівФінанси
Українців виселяють з квартир за борги: хто винен і що робити
Українців виселяють з квартир за борги: хто винен і що робитиНерухомість

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти