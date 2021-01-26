Українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі

На міжнародному конкурсі будуть оцінювати за спеціальними критеріями

Українські 200 гривень борються за звання "банкнота року". Оновлена купюра 200 гривень, що почала ходити в 2020 році, увійшла до переліку щорічних номінантів міжнародного конкурсу.

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Про це повідомили в Національному банку України, передають новини "Сьогодні".

Відео: Сьогодні

Серед критеріїв, за якими обиратимуть переможця – художні особливості, дизайн, колір і захисні елементи.

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Крім української гривні, в престижному конкурсі беруть участь ще 15 банкнот – зокрема, грошові знаки з Шотландії, Таїланду, Мексики і Багам. Всі вони були випущені в 2020 році.

Нагадаємо, раніше Нацбанк випустив 200 гривень зі срібла. Колекційна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж – всього 300 штук.

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