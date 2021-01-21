В Україні випустили срібну банкноту 200 гривень: як вона виглядає

Банкнота зі срібла номіналом в 200 гривень випущена сьогодні, 21 січня. Її присвятили 150-річчю Лесі Українки. Сувенірна банкнота успадкувала дизайн оновленої купюри 200 гривень, що почала ходити в 2020 році.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).
Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж – всього 300 штук.
На ній зображені портрет Лесі Українки (лицьова сторона) і в'їзна вежа Луцького замку (зворотний бік).
Продавати сувенірну банкноту будуть через електронні аукціони. Ті екземпляри, які не будуть продані з молотка, Нацбанк продасть через "інші канали реалізації нумізматичної продукції".
Нагадаємо, раніше в Україні з'явилися 1000 гривень зі срібла.
Також новини "Сьогодні" показували, як НБУ представляв різнокольорову пам'ятну монету з Яворівськими забавками. Монети викарбувані зі срібла і мають незвичайну форму:
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