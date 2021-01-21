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В Україні випустили срібну банкноту 200 гривень: як вона виглядає

21 січня, 08:58

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Тираж сувенірної купюри – 300 штук

Банкнота зі срібла номіналом в 200 гривень випущена сьогодні, 21 січня. Її присвятили 150-річчю Лесі Українки. Сувенірна банкнота успадкувала дизайн оновленої купюри 200 гривень, що почала ходити в 2020 році.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, важить вона 124,4 г. Тираж – всього 300 штук.

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На ній зображені портрет Лесі Українки (лицьова сторона) і в'їзна вежа Луцького замку (зворотний бік).

Продавати сувенірну банкноту будуть через електронні аукціони. Ті екземпляри, які не будуть продані з молотка, Нацбанк продасть через "інші канали реалізації нумізматичної продукції".

Нагадаємо, раніше в Україні з'явилися 1000 гривень зі срібла.

Також новини "Сьогодні" показували, як НБУ представляв різнокольорову пам'ятну монету з Яворівськими забавками. Монети викарбувані зі срібла і мають незвичайну форму:

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НБУ дизайн банкноти Леся Українка купюри срібло

Джерело: Сьогодні

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