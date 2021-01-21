Українська
$ 28,2
34,15
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

В Украине выпустили серебряную банкноту 200 гривен: как она выглядит

21 января, 08:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Тираж сувенирной купюры – 300 штук

Банкнота из серебра номиналом в 200 гривен выпущена сегодня, 21 января. Ее посвятили 150-летию Леси Украинки. Сувенирная банкнота унаследовала дизайн обновленной купюры 200 гривен, которая начала ходить в 2020 году.

Реклама

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж – всего 300 штук.

В тренде
Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте
Реклама

На ней изображены портрет Леси Украинки (лицевая сторона) и въездная башня Луцкого замка (оборотная сторона).

Продавать сувенирную банкноту будут через электронные аукционы. Те экземпляры, которые не будут проданы с молотка, Нацбанк продаст через "другие каналы реализации нумизматической продукции".

Напомним, ранее в Украине появились 1000 гривен из серебра.

Также новости "Сегодня" показывали, как НБУ представлял разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками. Монеты отчеканены из серебра и имеют необычную форму:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ дизайн банкноты Леся Украинка купюры серебро

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс НБУФинансы
Доллар в Украине поднялся выше психологической черты, зато упал евро
Доллар в Украине поднялся выше психологической черты, зато упал евроФинансы
Доллар и евро катятся вниз: курс НБУ
Доллар и евро катятся вниз: курс НБУФинансы
Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцам
Нужно ли сейчас покупать доллары: экономист дал совет украинцамФинансы
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанке
Курс доллара пробил психологическую отметку на межбанкеФинансы
В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривен
В Украине замер курс доллара, евро снова дороже 34 гривенФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять