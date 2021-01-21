В Украине выпустили серебряную банкноту 200 гривен: как она выглядит

Банкнота из серебра номиналом в 200 гривен выпущена сегодня, 21 января. Ее посвятили 150-летию Леси Украинки. Сувенирная банкнота унаследовала дизайн обновленной купюры 200 гривен, которая начала ходить в 2020 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж – всего 300 штук.

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На ней изображены портрет Леси Украинки (лицевая сторона) и въездная башня Луцкого замка (оборотная сторона).

Продавать сувенирную банкноту будут через электронные аукционы. Те экземпляры, которые не будут проданы с молотка, Нацбанк продаст через "другие каналы реализации нумизматической продукции".

Напомним, ранее в Украине появились 1000 гривен из серебра.

Также новости "Сегодня" показывали, как НБУ представлял разноцветную памятную монету с Яворовскими забавками. Монеты отчеканены из серебра и имеют необычную форму:

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