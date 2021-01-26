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Украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире

26 января, 17:04

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На международном конкурсе будут оценивать по специальным критериям

Украинские 200 гривен борются за звание "банкнота года". Обновленная купюра 200 гривен, которая начала ходить в 2020 году, вошла в перечень ежегодных номинантов международного конкурса.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передают новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Среди критериев, по которым будут выбирать победителя – художественные особенности, дизайн, цвет и защитные элементы.

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Кроме украинской гривни, в престижном конкурсе участвуют еще 15 банкнот – в частности, денежные знаки из Шотландии, Таиланда, Мексики и Багам. Все они были выпущены в 2020 году.

Напомним, ранее Нацбанк выпустил 200 гривен из серебра. Коллекционная банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, весит она 124,4 г. Тираж – всего 300 штук.

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конкурс 200 гривен банкноты купюры

Источник: Сегодня

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