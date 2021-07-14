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Как поменять изношенные банкноты на новые. Советы от НБУ

14 июля 2021 20:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Нацбанке отметили, что поврежденные банкноты и монеты можно обменять в любом отделении банка

Банки обязаны принимать изношенные банкноты

Банки обязаны принимать изношенные банкноты / Фото: НБУ

Если у Вас есть изношенные или поврежденные банкноты и монеты, Вам необходимо обратиться в любой банк Украины или региональных подразделений денежного обращения Национального банка Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается, кассир банка должен без каких-либо ограничений принимать для обмена банкноты:

  • которые имеют признаки значительного износа или повреждения, потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы;
  • сохранили целую часть площадью не менее 55% своей первоначальной площади;
  • разорваны (разрезаны) на две части, на которых сохранились оба одинаковые номера и серия, и общая площадь этих частей не менее чем 55% начальной площади банкноты.

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"Работник предприятия, которое работает с наличными (магазины, аптеки, АЗС, пункты питания и т.п.) не принимает для расчета значительно изношены и поврежденные банкноты и монеты", – добавили в НБУ.

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Ранее сообщалось, что банки массово отказываются менять монеты и старые банкноты.

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