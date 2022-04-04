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Гра у спекулянтів: чи варто українцям купувати долари та євро за кордоном

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 12:06
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Разом з експертом розповідаємо, наскільки вигідно українцям купувати долари та євро за кордоном
Чи потрібно українським біженцям купувати валюту за кордоном
Чи потрібно українським біженцям купувати валюту за кордоном / Фото: Getty Images, Ukraine WOW, Колаж: Сьогодні

Безліч українців вимушені були виїхати за кордон через війну. Здебільшого біженці обирають сусідні європейські країни, тож деякі задаються питанням – чи потрібно купувати тут долари і євро, щоб привезти на Батьківщину.

"Сьогодні" запитали про це члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина і готові розповісти вам.

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Експерт зазначає, що із такими схемами в Європі та інших країнах у вас можуть виникнути труднощі.

"Не в кожній країні вам дадуть можливість конвертувати власні гривні, на сьогоднішній момент опрацьовується це питання і є домовленість з Центробанком Угорщини і поляками", – каже економіст.

Олег Пендзин нагадує, що гривня не є вільно конвертованою валютою, тож з купівлею готівкових доларів та євро можуть бути проблеми.

"Я не думаю, що це той бізнес, який сьогодні може бути цікавим для українського переселенця. Як правило, він їде за кордон із досить паскудним фінансовим станом", – наголошує економіст.

А якщо зняти гроші зі своєї картки у іноземному банкоматі? Так гривні не потрібно буде міняти і ви зможете отримати автоматично конвертовану валюту тієї країни, у якій перебуваєте.

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Однак експерт запевняє, що за такі операції із банкоматом у Європі з вас візьмуть шалену комісію, приблизно у 2-5% від суми.

Таким чином людей намагаються стимулювати переходити на безготівкові розрахунки і якомога менше користуватися паперовими грошима.

"Я не думаю, що на сьогоднішній день це вигідно. Оскільки також буде важко добратися назад, крім цього, курс в Україні укріплюється, я думаю, пройде певний час і ми побачимо курс по 29-30 грн. Не грайтеся в спекулянтів за жодних умов", – наголосив наш експерт.

Пендзин запевняє, що коли курс НБУ приблизно зрівняється із готівковим, ви сто відсотків втратите гроші. Тож за кордоном купуйте лише стільки валюти, скільки вам потрібно на життя.

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Обмін валют в Польщі

У цій країні українці дуже часто стикаються із проблемою обміну готівкової гривні, яку обмінники просто не хочуть приймати.

А у деяких точках курс досягає 22 грн за злотий, що втричі більше за офіційний.

Тому усім, хто привіз готівкову гривню до Польщі рекомендуємо скористатися послугами з обміну у відділеннях PKO Bank Polski, із яким має домовленість наш Нацбанк.

"Сьогодні" також писали, де зняти готівку у Польщі без комісії і розповідали, що відбувається з курсом валют в Україні.

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