Курс лучше, чем за границей? Что будет с долларом в Украине в ближайшее время

Эксперт рассказал, как ситуация на валютном рынке отличается для тех, кто остался в Украине и для беженцев за границей

Курс валют в Украине остается стабильным / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Валютный рынок Украины остается стабильным. Еще 24 февраля Нацбанк зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривны и официальных изменений на валютном рынке страны с тех пор не было.

Об этом "Сегодня" заявил аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, а также рассказал, чего ждать украинцам дальше.

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Эксперт отметил, что для населения, которое выехало за границу ситуация совсем другая и на международной арене курс все еще нестабилен.

В Польше курс злотого может колебаться от 6 до 12 гривен, утверждает Орыщак.

"И если официально есть рекомендации и установленные курсы валют, то в обменных пунктах люди все еще сталкиваются с отсутствием ликвидности. То есть курс есть, а купить валюту по такому курсу не дадут", – говорит аналитик.

По словам Орыщака, ситуация значительно меняться не будет, так как мир занят другими проблемами.

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Сейчас актуален вопрос энергетического снабжения различных стран на фоне войны России и санкций против нее.

Также важно разрешить ситуацию с расселением беженцев из Украины, предоставлением рабочих мест, и подготовке к тому, что всех нужно прокормить в ближайший год.

"То есть на валютном рынке Украины можно ждать стабильность, так как спрос на валюту значительно расти не будет", – уверяет эксперт.

Аналитик объясняет, что это произойдет потому, что те, кто уехал из страны, уже не получают заработную плату в гривнах и не будут ее конвертировать в доллары и евро. А те, кто остался в Украине понимают, что тратить им деньги предстоит только на свое пропитание.

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Обмен валют в Польше

Украинцы, уехавшие в Польшу с большим количеством наличной гривни столкнулись с проблемой ее обмена.

Эксперты не один раз предупреждали, что гривня не является свободно-конвертируемой валютой и обменники не будут ее принимать.

В Польше обменные пункты хоть и меняют гривню, но делают это очень редко и по невыгодному курсу. В интернете можно найти предложения по 22 грн за злотый.

Однако возможность поменять по более адекватному курсу – есть.

Национальный банк Украины договорился о возможности обмена до 10 тысяч грн в наличной форме на польские злотые по курсу, максимально приближенному к официальному в некоторых отделениях PKO Bank Polski.

Правда стоит учесть, что принимают там купюры только номиналом от 100 до 1000 грн.

"Сегодня" также писали, что происходит с курсом евро и злотого в Украине и рассказывали, как снять наличные в Польше без комиссии.