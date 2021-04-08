Гривня поступилася позиціями – що буде з курсом долара і євро

Долар 8 квітня після зростання офіційного курсу подорожчав на міжбанку і повернувся в зону 28 грн, а євро наблизився до позначки в 33,3 грн. Напередодні на ринку були помічені нерезиденти з покупками іноземних валют. Вони продовжують розпродавати ОВДП на вторинному ринку, і це тисне на гривню. У підсумку до кінця тижня долар виросте до 28,05 грн, а євро – до 33,35 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Отримані від продажу бондів гривні нерезиденти виводять на міжбанк, що провокує зміцнення долара та євро. На останньому аукціоні з розміщення ОВДП до держбюджету було залучено лише 1,09 млрд грн. Учасники ринку не готові так дешево позичати Україні", – пояснив Гойлов.

Він додав, що зараз НБУ дуже обмежений в заходах з підтримки стабільності курсу. Причина в різкому скороченні міжнародних резервів – на 5% за місяць через обслуговування зовнішніх боргів.

Нагадаємо, також експерти припускали, що курс гривні може обвалитися восени.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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