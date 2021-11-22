"Гривня виявилася заручником ситуації": що буде з доларом найближчим часом

Як вважають експерти, курс долара в Україні стабілізується і навіть може піти вниз

Ми з'ясували, до якого курсу готуватись українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Протягом попереднього тижня готівковий долар подорожчав одразу на 35 копійок, до 26,67 у продажу, проте поки одні експерти вважають, що до кінця листопада курс долара стабілізується і навіть може піти вниз, інші ж не виключають і зростання курсу.

Як розповів "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, є два варіанти розвитку подій: якщо продовжиться купівля енергоносіїв і, відповідно, буде значний попит на валюту, то долар спрямує до 27 грн. Якщо ні – курс відкотиться до 26,3 грн.

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"Гривня є заручником складної енергетичної ситуації в Україні. Не можна передбачити, чи наступного тижня будуть закупівлі вугілля, газу, нафтопродуктів, і, відповідно, чи буде зростання попиту на валюту", – вважає Олександр Охріменко.

Водночас член Економічного дискусійного клубу Олег Пензін упевнений, що курс долара стабілізується і навіть може піти вниз, до 26,5 грн/долар у готівковому продажу.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що в останній тиждень листопада гривня продовжить падати, середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,55-26,65 грн/долар.

Керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин водночас зазначає, що найближчим часом гривня може ще послабити позиції нижче 26,6 грн/долар, проте він поки не чекає на повернення до курсу 27 грн/долар.

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Продавати чи купувати валюту?

Олександр Охріменко вважає, що гривневі депозити вигідніші за валютні заначки, тому він пропонує поступово диверсифікувати заощадження, переводити частину їх у валюту.

Максим Орищак водночас рекомендує стримувати свої потреби в конвертації з метою очікування вигіднішого курсу до Нового року або поточної зими. Андрій Шевчишин, як і раніше, пропонує інвестувати у валюту.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.