"Гривня оказалась заложником ситуации": что будет с долларом в ближайшее время

Как считают эксперты, курс доллара в Украине стабилизируется и даже может пойти вниз

Мы выяснили, к какому курсу готовиться украинцам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение предыдущей недели наличный доллар подорожал сразу на 35 копеек, до 26,67 в продаже, однако пока одни эксперты считают, что до конца ноября курс доллара стабилизируется и даже может пойти вниз, другие же не исключают и рост курса.

Как рассказал "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, есть два варианта развития событий: если продолжится покупка энергоносителей и, соответственно, будет значительный спрос на валюту, то доллар устремится к 27 грн. Если нет – курс откатится к 26,3 грн.

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"Гривня является заложником сложной энергетической ситуации в Украине. Нельзя предсказать, будут ли на следующей неделе закупки угля, газа, нефтепродуктов, и, соответственно, будет ли рост спроса на валюту", – считает Александр Охрименко.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что курс доллара стабилизируется и даже может пойти вниз, до 26,5 грн/доллар в наличной продаже.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что в последнюю неделю ноября гривня продолжит падать, средний курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 26,55-26,65 грн/доллар.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин в свою очередь отмечает, что в ближайшее время гривня может еще ослабить позиции ниже 26,6 грн/доллар, однако он пока не ждет возврата к курсу 27 грн/доллар.

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Продавать или покупать валюту?

Александр Охрименко считает, что гривневые депозиты выгоднее валютных заначек, поэтому он предлагает постепенно диверсифицировать сбережения, переводить часть их в валюту.

Максим Орыщак в свою очередь рекомендует сдерживать свои потребности в конвертации с целью ожидания более выгодного курса к Новому году или текущей зимой. Андрей Шевчишин, как и ранее, предлагает инвестировать в валюту.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.