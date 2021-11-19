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"Ситуація на кордонах змушує нервувати": що буде з доларом із 22 листопада

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
19 листопада, 17:11
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 22 листопада
Нацбанк встановив новий курс валют
Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 22 листопада:

19.1122.11Зміна
1 долар США26,44 грн 26,57 грн +0,13
1 євро29,97 грн 29,98 грн +0,01

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 19 листопада, долар подорожчав на 13 копійок, а євро – на 1 копійку.

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Що відбувається з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, ситуація на кордонах змушує нервувати західних інвесторів, тому вартість українських єврооблігації падає, відображаючи ризики, що зростають для нерезидентів.

За даними НБУ, за останні п'ять днів нерезиденти продали гривневих ОВДП на суму 1,86 млрд гривень, що також загрожує стабільності гривні. За словами Шевчишина, на валютному ринку з'являються активні покупці.

"Найближчим часом, під дією негативних факторів, гривня може послабити позиції до позначки 26,6 гривень за долар", – каже Андрій Шевчишин.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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