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Гривня тримається: Нацбанк оновив офіційний курс валют

28 січня, 16:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 29 січня

На п'ятницю, 29 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

28.0129.01зміна
1 долар США28,17 грн28,19 грн + 0,02
1 євро34,12 грн34,10 грн - 0,02
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Порівняно зі значеннями 28 січня долар зріс ще на дві копійки після підвищення курсу на ті ж дві копійки попереднього банківського дня. При цьому за тиждень – з 22 по 29 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на вісім копійок.

Як розповів "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, курс долара на міжбанку намагалися розігнати спекулянти. Але більшість гравців ринку не піддалися на провокації.

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А от євро знову трохи впав. Євровалюта стала дешевше на дві копійок після зниження на п'ять копійок днем раніше.

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  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

До слова, українські 200 гривень можуть стати найкращою купюрою в світі:

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долар курс гривня курс валюти курс гривні курс долара курс євро курс НБУ

Джерело: Сьогодні

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