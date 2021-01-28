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Гривня держится: Нацбанк обновил официальный курс валют

28 января, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 29 января

На пятницу, 29 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

28.0129.01Изменение
1 доллар США28,17 грн28,19 грн+ 0,02
1 евро34,12 грн34,10 грн- 0,02
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По сравнению со значениями 28 января доллар вырос еще на две копейки после повышения курса на те же две копейки в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 22 по 29 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на восемь копеек.

Как рассказал "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, курс доллара на межбанке пытались разогнать спекулянты. Но большинство игроков рынка не поддались на провокации.

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А вот евро снова немного упал. Евровалюта стала дешевле на две копеек после снижения на пять копеек днем ранее.

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

К слову, украинские 200 гривен могут стать лучшей купюрой в мире:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

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