Гривневі банкноти зіпсувались під час пожежі: яку суму можуть відшкодувати

Розповідаємо, як пошкоджені гривневі банкноти віддати на дослідження та отримати відшкодування

Що робити, коли гривні зіпсувались від вогню / Фото: ГСЧС, Колаж: Сьогодні

Українці, чиї готівкові гроші під час пожежі були пошкоджені, можуть звернутися до Національного банку. Там ці банкноти перевірять і відшкодують власникам збитки.

У пресслужбі НБУ розповіли, куди конкретно в такому випадку треба звертатися і на яку суму можна розраховувати.

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Що робити, якщо гроші пошкоджено

У цій ситуації потрібно звернутися до одного з регіональних підрозділів грошового обігу Нацбанку. Ці підрозділи сьогодні працюють у чотирьох областях:

Дніпропетровській;

Одеській;

Хмельницькій;

Львівській.

Українцям рекомендують спочатку зателефонувати, щоб дізнатися точну інформацію, чи працює конкретна установа у конкретний день. Контакти є на сайті НБУ.

Разом із пошкодженими банкнотами потрібно:

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подати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності);

(або) зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої здійснено пошкодження банкнот.

В НБУ попереджають, що не можна самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання).

Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу Нацбанку, то звернутися можна до одного з уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен банк;

ПУМБ.

"Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх із максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред'явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності)", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Яку суму можуть відшкодувати

Українцям відшкодовують чітко ту суму грошових знаків національної валюти, на яких були втрачені платіжні ознаки внаслідок пожежі. Перевірку проводять фахівці НБУ. Якщо ж на банкнотах виявлять ознаки підроблення, то відшкодування не буде.

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Де і як обміняти іноземні банкноти

Раніше "Сьогодні" розповідали, що робити з пошкодженими банкнотами євро, доларів, злотих та інших іноземних валют.

Значно зношені банкноти Нацбанк відправляє у відповідний іноземний банк та отримує відшкодування за них. Відповідно, клієнт, що приніс пошкоджену готівку в банк, може отримати за неї гроші не одразу, а у встановлений банком строк. Хоча деякі фінансові установи можуть розрахуватися одразу.

Якщо банкнота викликає сумніви щодо справжності, її можуть направити на дослідження до Національного банку. Експертизу роблять безплатно. Для отримання відшкодування за пошкоджену валюту потрібно заповнити заяву.

Підроблені купюри вилучають з обігу без відшкодування їхньої вартості та у встановленому порядку передають правоохоронним органам для проведення розслідування.

"Сьогодні" також писали, що робити, якщо строк банківської картки закінчився або її викрали. Також читайте про те, хто з українців ще може сподіватися на фінансову допомогу від держави.