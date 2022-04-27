Українцям призначили додаткову грошову допомогу під час війни – кому і скільки платитимуть

Найвразливіші групи українців під час дії воєнного стану можуть розраховувати на ще одну грошову допомогу

Переселенці отримуватимуть додаткові виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мінсоцполітики разом з місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України запровадять додаткові програми грошових виплат. Вони призначені для найбільш вразливих груп з числа внутрішньо переміщених осіб.

Про додаткову грошову допомогу для українців повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Реклама

Хто і скільки коштів може отримати

Допомогу надаватимуть вразливим категоріям населення, які постраждали від війни. Ці категорії окремо визначать у меморандумі про співпрацю, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, відомості про яких містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, а також з числа людей, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу "єДопомога".

Орієнтовний загальний бюджет проєкту – 2,4 млрд грн. А розмір допомоги на людину – 2 500 грн на місяць.

Надаватимуть допомогу лише 1 місяць. Однак термін можуть збільшити, якщо буде необхідне фінансування. Також організатори можуть переглянути критерії надання допомоги, якщо це буде потрібно.

Реклама

Щоб отримати гроші, звертатись нікуди не потрібно. Допомогу даватимуть навіть у випадку, коли людина вже отримує виплати з інших програм. Також допомога в рамках цієї програми не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

"Загалом у рамках додаткових програм, які ми вже погодили з міжнародними партнерами, розраховуємо надати додаткові грошові виплати 1,7 млн людей", – прокоментувала міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Компенсації за комунальні послуги та допомога сім'ям

Ми вже розповідали, що фінансову допомогу від держави на оплату комунальних послуг можуть отримати ті українці, які прихистили у себе вдома вимушених переселенців.

Реклама

Отже, власники житла, які безкоштовно прийняли внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку.

Допомогу у рамках програми Мінсоцполітики та ЮНІСЕФ також можуть отримати сім'ї, у яких є фінансові проблеми під час війни. Зокрема, це стосується сімей, що належать до таких категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей.

"Сьогодні" також писали, що нещодавно "Дія" запустила комплексну послугу для переселенців. Ми пояснювали, як у "Дії" отримати статус внутрішньо переміщеної особи та оформити виплати на дорослих та дітей.

Читайте і про те, хто може отримати компенсацію за зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій житло, якщо власник цього житла загинув.