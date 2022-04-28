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Гривневые банкноты испортились во время пожара: какую сумму могут возместить

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 10:13
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Рассказываем, как поврежденные гривневые банкноты отдать на исследование и получить возмещение
Что делать, когда гривни испортились от огня
Что делать, когда гривни испортились от огня / Фото: ГСЧС, Коллаж: Сегодня

Украинцы, чьи наличные деньги при пожаре были повреждены, могут обратиться в Национальный банк. Там эти банкноты проверят и возместят владельцам ущерб.

В пресс-службе НБУ рассказали, куда конкретно в таком случае нужно обращаться и на какую сумму можно рассчитывать.

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Что делать, если деньги повреждены

В этой ситуации следует обратиться в одно из региональных подразделений денежного обращения Нацбанка. Эти подразделения сегодня работают в четырех областях:

  • Днепропетровской;
  • Одесской;
  • Хмельницкий;
  • Львовской.

Украинцам рекомендуют сначала позвонить по телефону, чтобы узнать точную информацию, работает ли конкретное учреждение в конкретный день. Контакты есть на сайте НБУ.

Вместе с поврежденными банкнотами нужно:

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  • подать справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии);
  • (или) отметить в заявлении ситуацию, в результате которой повреждены банкноты.

При этом в НБУ предупреждают, что нельзя самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения Нацбанка, то можно обратиться в один из уполномоченных банков:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен банк;
  • ПУМБ.

"Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а упаковывают их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Какую сумму могут возместить

Возмещают четко ту сумму денежных знаков национальной валюты, на которых были утрачены платежные признаки в результате пожара. Проверку проводят специалисты НБУ. Если же на банкнотах обнаружены признаки подделки, то возмещения не будет.

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Где и как обменять иностранные банкноты

Ранее "Сегодня" рассказывали, что делать с поврежденными банкнотами евро, долларов, злотых и других иностранных валют.

Значительно изношенные банкноты Нацбанк отправляет в иностранный банк и получает возмещение за них. Соответственно, клиент, принесший поврежденную наличность в банк, может получить за нее деньги не сразу, а в установленный банком срок. Хотя некоторые финансовые учреждения могут произвести расчет сразу.

Если банкнота вызывает сомнения в подлинности, ее могут направить на исследование в Национальный банк. Экспертизу проводят бесплатно. Для получения возмещения за поврежденную валюту требуется заполнить заявление.

Поддельные купюры изымают из обращения без возмещения их стоимости и в установленном порядке передаются правоохранительным органам для проведение расследования.

"Сегодня" также писали, что делать, если срок действия банковской карты закончился или ее украли. Также читайте о том, кто из украинцев еще может рассчитывать на финансовую помощь от государства.

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