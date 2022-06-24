Гривня втрачає позиції: що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 24 червня

Скільки коштує долар 24 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 червня вартість долара зросла. Наприклад, у продажі курс підвищився на 16 копійок, а у купівлі — на 15 коп.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, оновлені дані станом на ранок пʼятниці, 24 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,47 грн (23 червня —35,31 грн), а купівлі – 35,35 грн (23 червня — 35,2 грн).

Динаміка курсу долара 24 червня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, – 35,38 грн/дол., а найвищий – 35,75 грн/дол.

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Обмани з доларом

Одна з популярних схем – фальшивий обмін валют або обмінники-одноденки. Такі установи створюються незаконно, на кілька днів. Щоб заохотити клієнтів, вони ставлять вигідний курс. Коли люди приходять міняти свої долари, то при здійсненні операції касир просто зникає через чорний хід. Так, гроші у клієнтів забрали, а за кілька днів скасували оренду приміщення і зникли.

Саме тому варто звертати увагу на куточки покупця з документацією та дозволами.

Багато методів шахраї використовують із фальшивими доларами. Найчастіше у велику пачку обміняних купюр касири підкидають несправжні гроші в надії, що клієнт не перевірятиме кожну банкноту.

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Ми разом з експертом також розповідали, як правильно зберігати свої заощадження українцям уже зараз, а також писали, як розпізнати фальшиві гроші.