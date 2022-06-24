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Гривня теряет позиции: что происходит с курсом доллара на черном рынке

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 июня, 12:51
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Рассказываем, сколько стоит доллар у спекулянтов 24 июня
Сколько стоит доллар 24 июня
Сколько стоит доллар 24 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

24 июня стоимость доллара выросла. К примеру, в продаже курс повысился на 16 копеек, а в покупке — на 15 коп.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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Так, обновленные данные на утро пятницы, 24 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,47 грн (23 июня —35,31 грн), а покупки – 35,35 грн (23 июня — 35,2 грн).

Динамика курса доллара 24 июня
Динамика курса доллара 24 июня / Фото: скриншот

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти – 35,38 грн/долл, а самый высокий – 35,75 грн/долл.

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Обманы с долларом

Одна из популярных схем фальшивый обмен валют или обменники-однодневки. Такие учреждения создаются незаконно, на несколько дней. Чтобы привлечь клиентов, они ставят выгодный курс. Когда люди приходят менять свои доллары, то при совершении сделки кассир просто исчезает через черный ход.

Так, деньги у клиентов забрали, а через несколько дней отменили аренду помещения и исчезли. Именно поэтому следует обращать внимание на уголки покупателя с документацией и разрешениями.

Многие методы мошенники используют с фальшивыми долларами. Чаще всего в большую пачку обменных купюр кассиры подбрасывают ненастоящие деньги в надежде, что клиент не будет проверять каждую банкноту.

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Раньше мы вместе с экспертом рассказывали, как правильно хранить свои сбережения украинцам уже сейчас, а также писали, как распознать фальшивые деньги.

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Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
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ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
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