Де вигідніше обміняти долар: курс у ПриватБанку, Monobank та інших

Різниця між курсом купівлі і продажу американської валюти в деяких банках України 12 травня перевищує 40 копійок

/ Фото: Сьогодні

Після зниження офіційного курсу долара до мінімуму з березня державні та комерційні банки України оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курс валют, який встановили вранці 12 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,50 27,52 Monobank (Універсал Банк) 27,50 27,52 ПУМБ 27,50 27,50 Ощадбанк 27,50 27,50 ПриватБанк 27,35 27,40

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,70 27,68 ПУМБ 27,70 27,70 ПриватБанк 27,78 27,778 Monobank (Універсал Банк) 27,80 27,72 Ощадбанк 27,80 27,80

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Експерти вже розповіли, чого чекати від курсу долара найближчим часом. А чому американська валюта подешевшала, дізнавайтеся з нашого сюжету:

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися підробленими. Наприклад, нещодавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна отримати фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

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