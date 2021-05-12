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Де вигідніше обміняти долар: курс у ПриватБанку, Monobank та інших

12 травня, 11:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різниця між курсом купівлі і продажу американської валюти в деяких банках України 12 травня перевищує 40 копійок

/ Фото: Сьогодні

Після зниження офіційного курсу долара до мінімуму з березня державні та комерційні банки України оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курс валют, який встановили вранці 12 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн)
Укргазбанк 27,5027,52
Monobank (Універсал Банк)27,5027,52
ПУМБ 27,5027,50
Ощадбанк 27,5027,50
ПриватБанк 27,3527,40

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн)
Укргазбанк 27,7027,68
ПУМБ 27,7027,70
ПриватБанк 27,7827,778
Monobank (Універсал Банк)27,8027,72
Ощадбанк 27,8027,80
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Експерти вже розповіли, чого чекати від курсу долара найближчим часом. А чому американська валюта подешевшала, дізнавайтеся з нашого сюжету:

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Відео: Сьогодні

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися підробленими. Наприклад, нещодавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна отримати фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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