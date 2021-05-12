Де вигідніше обміняти долар: курс у ПриватБанку, Monobank та інших

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Після зниження офіційного курсу долара до мінімуму з березня державні та комерційні банки України оголосили "розцінки" на іноземну валюту. Сайт "Сьогодні" порівняв курс валют, який встановили вранці 12 травня столичні філії головних банків країни.
Де дорожче здати долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,50
|27,52
|Monobank (Універсал Банк)
|27,50
|27,52
|ПУМБ
|27,50
|27,50
|Ощадбанк
|27,50
|27,50
|ПриватБанк
|27,35
|27,40
Де дешевше купити долар:
|У касах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,70
|27,68
|ПУМБ
|27,70
|27,70
|ПриватБанк
|27,78
|27,778
|Monobank (Універсал Банк)
|27,80
|27,72
|Ощадбанк
|27,80
|27,80
Експерти вже розповіли, чого чекати від курсу долара найближчим часом. А чому американська валюта подешевшала, дізнавайтеся з нашого сюжету:
Нагадаємо, сайт "Сьогодні" радить обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися підробленими. Наприклад, нещодавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна отримати фальшиві купюри – як долари, так і гривні.
Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні