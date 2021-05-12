Где выгоднее обменять доллар: курс в ПриватБанке, Monobank и других

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в некоторых банках Украины 12 мая превышает 40 копеек

/ Фото: Сегодня

После снижения официального курса доллара до минимума с марта государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курс валют, который установили утром 12 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,50 27,52 Monobank (Универсал Банк) 27,50 27,52 ПУМБ 27,50 27,50 Ощадбанк 27,50 27,50 ПриватБанк 27,35 27,40

Где дешевле купить доллар:

В кассах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,70 27,68 ПУМБ 27,70 27,70 ПриватБанк 27,78 27,778 Monobank (Универсал Банк) 27,80 27,72 Ощадбанк 27,80 27,80

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Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:

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Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

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