Где выгоднее обменять доллар: курс в ПриватБанке, Monobank и других

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После снижения официального курса доллара до минимума с марта государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курс валют, который установили утром 12 мая столичные филиалы главных банков страны.
Где подороже сдать доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,50
|27,52
|Monobank (Универсал Банк)
|27,50
|27,52
|ПУМБ
|27,50
|27,50
|Ощадбанк
|27,50
|27,50
|ПриватБанк
|27,35
|27,40
Где дешевле купить доллар:
|В кассах (грн)
|На карту (грн)
|Укргазбанк
|27,70
|27,68
|ПУМБ
|27,70
|27,70
|ПриватБанк
|27,78
|27,778
|Monobank (Универсал Банк)
|27,80
|27,72
|Ощадбанк
|27,80
|27,80
Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:
Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.
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