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Где выгоднее обменять доллар: курс в ПриватБанке, Monobank и других

12 мая, 11:03

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Разница между курсом покупки и продажи американской валюты в некоторых банках Украины 12 мая превышает 40 копеек

/ Фото: Сегодня

После снижения официального курса доллара до минимума с марта государственные и коммерческие банки Украины объявили "расценки" на иностранную валюту. Сайт "Сегодня" сравнил курс валют, который установили утром 12 мая столичные филиалы главных банков страны.

Где подороже сдать доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,5027,52
Monobank (Универсал Банк)27,5027,52
ПУМБ 27,5027,50
Ощадбанк27,5027,50
ПриватБанк27,3527,40

Где дешевле купить доллар:

В кассах (грн)На карту (грн)
Укргазбанк27,7027,68
ПУМБ 27,7027,70
ПриватБанк27,7827,778
Monobank (Универсал Банк)27,8027,72
Ощадбанк 27,8027,80
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Эксперты уже рассказали, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. А почему американская валюта подешевела, узнавайте из нашего сюжета:

В тренде
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Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" советует обменивать валюту именно в банках. Обменники до сих пор остаются менее безопасными – как минимум потому, что могут оказаться поддельными. Например, недавно мошенники с помощью фиктивного обменника украли у клиента 68 тысяч долларов. Кроме того, можно получить фальшивые купюры – как доллары, так и гривни.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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