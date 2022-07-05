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Де українці можуть обміняти гривню в Польщі, Молдові та Австрії — перелік банків

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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5 липня, 12:27
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Перелік таких установ буде поповнюватися з часом
Є перелік банків за кордоном, де українці можуть обміняти гривню
Є перелік банків за кордоном, де українці можуть обміняти гривню / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що виїхали за кордон під час війни, досі цікавляться питанням, де можна обміняти гривню в тих чи інших країнах.

ПриватБанк розповів, в яких саме банках можна це зробити.

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Так, українці мають можливість обміняти національну валюту у таких країнах:

  • Австрія (Відень, Зальцбург, Каринтія, Бургенланд) – Raiffeisen Bank та Erste Bank Oesterreich;
  • Молдова – OTP Bank;
  • Польща – PKO;
  • Румунія – Banca Comerciala Romana;
  • Угорщина – ОТР Bank.

Як зауважили у пресслужбі ПриватБанку, перелік країн, банків і відділень буде поступово поповнюватися.

Як війна вдарила по українській гривні

Тиск на українську гривню знизиться, коли громадяни, що виїхали за кордон через війну, повернуться всередину країни. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі національного телемарафону.

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Він наголосив, що під час війни завжди спостерігається тиск на валюту.

"Зараз багато грошей йде з України на підтримку людей, які поїхали. Тобто люди отримують зарплату або мають заощадження, але, на жаль, через війну змушені витрачати їх в Європі, або в США, або в Лондоні", – сказав представник ОП.

За його словами, до війни фінансовий потік йшов у іншому напрямку, українці заробляли за кордоном і надсилали кошти додому, а зараз навпаки, витрачають їх у Європі.

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Окрім повернення додому наших громадян, тиск на національну валюту може зменшити розблокування портів і відповідно відновлення експорту товарів, від якого ми отримаємо валютну виручку.

Раніше аналітик фінансових ринків Іван Угляниця розповів, що в Україні зараз утворилося три різних курси долара і жоден з них, навіть курс чорного ринку, не відповідає дійсності.

Ми також писали, де українцям краще купувати американську валюту, щоб заощадити.

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