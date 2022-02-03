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Фондові ринки США оживають? Що відбувається з індексами Dow Jones та S&P 500

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 15:24
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Основні ключові індекси США зростають четвертий день поспіль
Американські акції несподівано злітають нагору
Американські акції несподівано злітають нагору / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Американські фондові індекси S&P 500 та Dow Jones, показники яких серйозно падали ще в січні, показують несподіване зростання в лютому.

Так, промисловий індекс Dow Jones збільшився на 0,63% , (До 35 629,33 пунктів). У лідерах зростання акції таких компаній:

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График зростання проислового індексу Dow Jones
График зростання проислового індексу Dow Jones / Фото: скріншот

  • Travelers Companies;
  • UnitedHealth Group та Procter & Gamble.

Втім, є і невелике падіння у великих корпораціях, а саме:

  • в Salesforce.Com;
  • Walt Disney;
  • JPMorgan Chase & Co.

Тим часом індекс широкого ринку S&P 500 став більше на 0,94% та становив 4 589,38 пункту. Зростання демонструють відразу десять секторів економіки, найбільше у послугах зв'язку, нерухомості та комунальних послуг.

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График зростання промислового індексу S&P 500
График зростання промислового індексу S&P 500 / Фото: скріншот

Крім того, перший день лютого завершився зростанням на торгах для всіх трьох ключових індексів США після важкого січня. Тенденція до зростання фіксується вже третій день поспіль. Інвестори зважували дані про виробництво та зайнятість та продовжували стежити за корпоративними звітами.

Як відомо, промисловий індекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average – DJIA) слідкує за змінами котирувань акцій 30 найбільших корпорацій США. Цей індекс є найстарішим і найпоширенішим серед усіх показників ринку.

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Які справи на європейському фондовому ринку?

Тут також спостерігається зростання. Так, британський фондовий індекс FTSE вже піднявся на 0,84% від початку торгів, 1 лютого, німецький DAX на 1,11%, французький CAC на 1,06%.

Інвестори стежать за корпоративними новинами та макростатистикою та звертають увагу на те, що у січні у Німеччині різко опустився рівень безробіття до 5,1%, а також у всій єврозоні до 7%.

Водночас у країнах Євросоюзу трохи зріс індекс ділової активності, з 58 пунктів до 58,7.

Раніше ми розповідали, загроза Росії впливає на українську економіку і писали, як Європа допомагатиме відновлювати економіку України.

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