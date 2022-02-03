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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Фондовые рынки США оживают? Что происходит с индексами Dow Jones и S&P 500

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 15:24
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Основные ключевые индексы США растут четвертый день подряд
Американские акции неожиданно взлетают вверх
Американские акции неожиданно взлетают вверх / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones, показатели которых сереьзно падали еще в январе, показывают неожиданный рост в феврале.

Так, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,63%, (до 35 629,33 пунктов) В лидерах роста акции таких компаний:

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  • Travelers Companies;
  • UnitedHealth Group и Procter & Gamble.

График роста промышленного индекса Dow Jones
График роста промышленного индекса Dow Jones / Фото: скриншот

Впрочем, есть и небольшое падение в крупных корпорациях, а именно:

  • в Salesforce.Com;
  • Walt Disney;
  • JPMorgan Chase & Co.

Тем временем индекс широкого рынка S&P 500 стал больше на 0,94% и составил 4 589,38 пункта. Рост демонстируют сразу десять секторов экономики, больше всего в услугах связи, недвижимости и коммунальных услуг.

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Кроме того, первый день февраля завершился ростом на торгах для всех трех ключевых индексов США,после тяжелого января. Тенденция к росту фиксируется уже третий день кряду. Инвесторы взвешивали данные о производстве и занятости и продолжали следить за корпоративными отчетами.

Как известно, промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones Industrial Average – DJIA) следит за изменениями котировок акций 30 крупнейших корпораций США. Этот индекс является самым старым и самым распространенным среди всех показателей фондового рынка.

Как дела на европейском фондовом рынке?

Здесь тоже наблюдается рост. Так, британский фондовый индекс FTSE уже поднялся на 0,84% с начала торгов,1 февраля, немецкий DAX на 1,11%, французский CAC на 1,06%.

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Инвесторы следят за корпоративными новостями и макростатистикой и обращают внимание на то, что в январе в Германии резко опустился уровень безработицы до 5,1%, а также во всей еврозоне до 7%.

В то же время в странах Евросоюза незначительно вырос индекс деловой активности, с 58 пунктов до 58,7.

Ранее мы рассказывали, угроза России влияет на украинскую экономику и писали, как Европа будет помогать восстанавливать экономику Украины.

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