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Євро впав нижче 30 грн: що відбувається з курсом валют в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
12 листопада, 06:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 12 листопада
Що відбувається з курсом валют в Україні
Що відбувається з курсом валют в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 12 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,1 грн;
  • 1 євро – 29,91 грн;
  • 1 злотий – 6,46 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,66 грн.

Долар подорожчав на одну копійку, а євро знизився на дві копійки і вперше за довгий час опустився нижче за 30 грн. Злотий подешевшав на шість копійок, а рубль змінився в ціні на дві копійки.

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Що буде із доларом до кінця року?

Раніше, в ексклюзивному коментарі "Сьогодні", керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній розповів, що у фіналі року гривня часто перебуває під посиленим тиском.

На корекційний відкат долара до гривні налаштовує невдала сезонність (до 27,12 грн, або вище – до 27,5 грн), а євро може підскочити до 31,7 грн або навіть до 32,2 грн.

Водночас експерт наголошує, що така "перезарядка" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні.

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Раніше "Сьогодні" писали, що економічна ситуація у США ставить під удар курс долара у всьому світі.

А також повідомляли, що буде з курсом валют в Україні найближчим часом.

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