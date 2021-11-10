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Долар пішов на зниження: як локдаун в Україні б'є по валюті

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
10 листопада, 17:26
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 11 листопада
Що буде з курсом долара найближчим часом
Що буде з курсом долара найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 11 листопада:

10.1111.11Зміна
1 долар США26,09 грн 26,06 грн -0,03
1 євро30,21 грн 30,12 грн -0,09

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на середу, 10 листопада, долар подешевшав на 3 копійки, а євро став нижчим на 9 копійок.

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Що відбувалося з курсом долара на міжбанку

Як розповів керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, зранку ринок чекав на вихід НБУ з купівлею валюти, щоб стримати нову хвилю зміцнення гривні.

Обсяги торгів вранці були невеликими, але учасники ринку побоювалися, що "Укренерго" може відновити продаж після вчорашньої паузи. Позиції нерезидентів знизилися на 50 млн грн, ймовірно, за рахунок продажу коротких паперів і переходу в довгі.

Ринок перетравлює дані щодо інфляції, річні темпи якої у жовтні становили 10,9% (11% у вересні).

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"В іншому ситуація залишається незмінною. Локдаун у більшості областей стримує ділову активність і попит на іноземну валюту. Епідеміологічна та енергетична ситуації залишаються дуже важкими", – каже Шевчишин.

Найближчим часом він очікує на волатильність на валютному ринку та коливання курсу в діапазоні 26-26,1 гривні за долар. Ймовірно, НБУ стримуватиме подальше зміцнення гривні, не допускаючи підходу до 26 гривень за долар.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, згідно з "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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