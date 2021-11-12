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Евро упал ниже 30 грн: что происходит с курсом валют в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 06:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 12 ноября
Что происходит с курсом валют в Украине
Что происходит с курсом валют в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 12 ноября, установил такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,1 грн;
  • 1 евро – 29,91 грн;
  • 1 злотый – 6,46 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

Доллар подорожал на одну копейку, а евро снизился на две копейки и впервые за долгое время опустился ниже 30 грн. Злотый подешевел на шесть копеек, а рубль изменился в цене на две копейки.

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Что будет с долларом до конца года?

Ранее, в эксклюзивном комментарии "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний рассказал, что в финале года гривня часто находится под усиленным давлением.

На коррекционный откат доллара к гривне настраивает неудачная сезонность (до 27,12 грн или выше – до 27,5 грн), а евро может подскочить до 31,7 грн или даже до 32,2 грн.

В то же время эксперт отмечает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни.

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Раньше "Сегодня" писали, что экономическая ситуация в США ставит под удар курс доллара во всем мире.

А также сообщали, что будет с курсом валют в Украине в ближайшее время.

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18,16
31,50
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30,00
18,17
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33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
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