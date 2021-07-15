Євро впав до мінімуму за 11 місяців: курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 15 липня

Євро помітно здешевшав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 15 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,30 грн;

1 євро – 32,25 грн;

1 злотий – 7,05 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями курс долара знизився на дві копійки. У попередній банківський день "зелений" подешевшав на дві копійки. А за тиждень – з 8 по 15 липня – гривня не змінилася в ціні проти американської валюти. При цьому експерти вже попередили, що над українською валютою нависли загрози.

Курс євро знизився куди як помітніше. Євровалюта впала на 12 копійок після підвищення курсу на дві копійки днем раніше. Курс досяг мінімуму з 25 серпня 2020 року. Як пояснювали фахівці, курс євро в Україні більше залежить від динаміки пари євро-долар на світових ринках, аніж від ситуації на вітчизняному валютному ринку.

Вартість 10 російських рублів 15 липня залишилася практично без змін. Польський злотий подешевшав на чотири копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 14 липня, долар на міжбанку не змінився в ціні ні в покупці, ні в продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,30/27,32 грн (купівля/продаж). Євровалюта також зберегла колишній курс в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,27/32,29 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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→ У держбюджеті-2 021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

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