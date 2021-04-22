Долар завмер на зимовому піку, євро пішов у ріст: курс валют НБУ

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти до гривні на 23 квітня

Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 23 квітня:

22.04 23.04 Зміна 1 долар США 28,06 грн 28,06 грн 0,00 1 євро 33,70 грн 33,81 грн + 0,11

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Порівняно зі значеннями 22 квітня долар не змінився в ціні після зростання попереднього банківського дня. Курс залишився на максимальних з лютого позначках. За підсумками останнього тижня – з 15 по 22 квітня – українська валюта ослабла по відношенню до американської на 10 копійок.

Аналітики попереджають, що гривня все ще перебуває під тиском. Однак, як спрогнозував сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов, до кінця цього тижня долар залишиться в коридорі 27,9-28,1 грн.

"Нерезиденти вперше з початку квітня трохи наростили (на 20 млн грн) свої портфелі в ОВДП. У разі зниження військової напруженості в ОРДЛО допускаю їх повернення на наш борговий ринок, що послужить фактором стабілізації гривні на міжбанку", – пояснив експерт.

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Зате курс євро зріс ще на 11 копійок. За прогнозом Гойлова, до кінця тижня євровалюта досягне позначки 33,85 грн.

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, як уберегти накопичені гроші від інфляції і девальвації, дізнавайтеся в сюжеті "Сьогодні":

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