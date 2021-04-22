Доллар замер на зимнем пике, евро ушел в рост: курс валют НБУ

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 23 апреля:
|22.04
|23.04
|Изменение
|1 доллар США
|28,06 грн
|28,06 грн
|0,00
|1 евро
|33,70 грн
|33,81 грн
|+ 0,11
По сравнению со значениями 22 апреля доллар не изменился в цене после роста в предыдущий банковский день. Курс остался на максимальных с февраля отметках. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек.
Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением. Однако, как спрогнозировал сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, до конца этой недели доллар останется в коридоре 27,9-28,1 грн.
"Нерезиденты впервые с начала апреля немного нарастили (на 20 млн грн) свои портфели в ОВГЗ. В случае снижения военной напряженности в ОРДЛО допускаю их возвращение на наш долговой рынок, что послужит фактором стабилизации гривни на межбанке", – объяснил эксперт.
Зато курс евро вырос еще на 11 копеек. По прогнозу Гойлова, к концу недели евровалюта достигнет отметки 33,85 грн.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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