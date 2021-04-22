Доллар замер на зимнем пике, евро ушел в рост: курс валют НБУ

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 23 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 23 апреля:

22.04 23.04 Изменение 1 доллар США 28,06 грн 28,06 грн 0,00 1 евро 33,70 грн 33,81 грн + 0,11

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По сравнению со значениями 22 апреля доллар не изменился в цене после роста в предыдущий банковский день. Курс остался на максимальных с февраля отметках. По итогам последней недели – с 15 по 22 апреля – украинская валюта ослабла по отношению к американской на 10 копеек.

Аналитики предупреждают, что гривня все еще находится под давлением. Однако, как спрогнозировал сайту "Сегодня" аналитик RoboForex Андрей Гойлов, до конца этой недели доллар останется в коридоре 27,9-28,1 грн.

"Нерезиденты впервые с начала апреля немного нарастили (на 20 млн грн) свои портфели в ОВГЗ. В случае снижения военной напряженности в ОРДЛО допускаю их возвращение на наш долговой рынок, что послужит фактором стабилизации гривни на межбанке", – объяснил эксперт.

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Зато курс евро вырос еще на 11 копеек. По прогнозу Гойлова, к концу недели евровалюта достигнет отметки 33,85 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, как уберечь накопленные деньги от инфляции и девальвации, узнавайте в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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